Parlons-Nous du 14 janvier 2019

publié le 15/01/2019 à 01:51

Dans l'émission du lundi 14 janvier 2019, Eric revient sur la rupture de son couple, 3 mois auparavant, initiée brutalement pas son ex-compagne. Du jour au lendemain, sans raison apparente, elle a décidé de quitter Eric après 2 ans de relation. Depuis, ils se sont revus une dizaine de fois. Depuis Noël, il voudrait rompre le lien définitivement avec elle, mais n'y arrive pas vraiment. Au fond de lui, il semblerait qu'il souhaite essayer de la reconquérir.

Isil est restée en couple pendant 3 ans avec un ami d'enfance qu'elle a retrouvé. Il s'avère que la mère de cet ami était une de ses anciennes institutrices. Au fur et à mesure de la relation, son compagnon s'effaçait et sa mère prenait de plus en plus de place. Ce qu'Isil prenait à la base comme une relation maternelle de substitution s'est transformée en un jeu de séduction très ambigu. Depuis un an, elle a rompu avec cet homme, mais garde des liens avec sa mère. Elle ne sait pas comment se défaire de cette relation. D'ailleurs, elle ne sait pas si elle en a vraiment envie.

Laurence a rencontré une fille il y a quelques mois et tout se passe très bien. Mais dès leur premier rendez-vous, elle a menti sur son travail. Pensant que cette relation n'allait pas durer, elle a fait cela sur un coup de tête. Aujourd'hui, elle se sent mal et a honte de lui avoir menti. Ce n'est pas son vrai métier qui la gêne, mais le simple fait d'avoir menti. Doit-elle lui dévoiler et comment le faire?



D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".

