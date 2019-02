Parlons-Nous du 14 février 2019

publié le 15/02/2019 à 02:34

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.





Cette émission du jeudi 14 février était consacrée à la Saint Valentin. Comment trouver une relation stable ? Comment vous-êtes rencontrés ? Mais aussi, comment gérer un ex qui vous recontacte ? Nous avons même parlé d'agence matrimoniale.

Amandine a été recontactée il y a un mois par son ex compagnon. Il lui dit dans ses messages qu'elle lui manque et qu'il a envie de la revoir. Pourtant il est en couple avec une autre femme. Surtout que c'est Amandine qui a mis fin à leur relation car il consommait alcool et drogue. Pour elle, il est trop tard. Malheureusement, elle ne pensait pas que ces messages allaient autant la bouleverser et provoquer un tel ascenseur émotionnel.

Adélaïde et Sacha ont raconté comment elles avaient rencontré leurs "Valentin" respectifs. Que ce soit à un arrêt de bus pour Adélaïde ou grâce à l'émission pour Sacha, elles ont voulu passer leur message d'amour sur les ondes.



D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".

Référence citée à l'antenne :

- "Cherche désespérément l'homme de ma vie" de Sylvie Tenenbaum chez Albin Michel



