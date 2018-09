Parlons-Nous du 13 septembre 2018

publié le 14/09/2018 à 03:41

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Dans cette émission du jeudi 13 septembre 2018, Mara vivait très mal la relation qu'elle entretenait avec un homme depuis presque 10 ans. Il n'y avait que lui qui devait l'appeler. Le vivant très mal, elle se demandait si cet homme se fichait d'elle.

A son retour du travail ce soir, Serge découvre sa maison vidée de ses télés, son canapé et des affaires de sa compagne. Elle venait de le quitter, sans le prévenir. Encore sous le choc, il ne réalisait pas ce qui lui arrivait.

La vie de Michel lui parait plate, il s'ennuie. Peu à peu, il se renferme et s'éloigne de plus en plus de son fils qui le sermonne à propos de l'alcool. Derrière tout cela, Michel dévoile qu'il y a des similitudes avec le comportement qu'avait son père...

Pour terminer, Brigitte ne sait plus comment réagir face à son ex-compagnon qu'elle a elle-même éconduit. Bien qu'il ait une nouvelle compagne, les contacts perdurent et elle ne sait plus comment se placer par rapport à lui.

