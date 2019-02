Parlons-Nous du 13 février 2019

publié le 14/02/2019 à 01:25

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Dans cette émission du mercredi 13 février 2019, Brigitte est revenue sur son divorce il y a 4 ans. Un jour où elle rentrait plus tôt d'un rendez vous, elle a trouvé son mari en compagnie d'un travesti dans le bureau de leur maison. Par la suite, il contactait des hommes sur internet pour qu'ils draguent Brigitte par téléphone et ainsi qu'elle faute comme lui. Elle n'a jamais acceptée. Pour elle, tout s'est effondré. Depuis Brigitte a l'impression que sa vie est détruite.

Marie-Pierre élève seule son fils de 17 ans depuis le décès de son mari. Elle a deux emplois, s'occupe de sa maman convalescente, de sa sœur qui a des problèmes psychiatriques ainsi que de sa nièce de 9 ans. Elle n'arrive pas à refuser. Elle pense qu'elle peut tout gérer, qu'elle peut y arriver. Mais en ce moment, Marie-Pierre commence à comprendre et à accepter qu'elle ne peut pas tout faire.

D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".

