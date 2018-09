Parlons-Nous du 12 septembre 2018

publié le 13/09/2018 à 02:30

Les témoignages de cette émission du mercredi 12 septembre 2018, Sarah revenait sur sa situation personnelle avant d'aborder la quarantaine. Après s'être occupée de son frère schizophrène pendant 15 ans, elle constatait qu'elle n'avait pas vu le temps passer et qu'elle n'avait pas pu créer la famille dont elle rêvait.

Il est parfois difficile de ne pas culpabiliser lorsque l'on a le sentiment d'être passé à côté de quelque chose. Marie avait quitté son mari quelques années avant que la maladie l'emporte. Ayant regretté sa décision, elle se demandait s'il serait toujours là si elle ne l'avait pas quitté.

Justement, une décision difficile se présentait ensuite à Frédérique. Ayant des parents violents, elle se demandait s'il n'était pas préférable pour sa fille et sa famille de déménager pour s'en éloigner.



