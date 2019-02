Parlons-Nous du 12 février 2019

publié le 13/02/2019 à 21:36

Dans l'émission du mardi 12 février, Marie revient sur sa vie amoureuse et plus particulièrement sur son amour de jeunesse. Alors qu'il se sont connus dès le plus jeune âge, Marie et son amour de jeunesse étaient très proche sans forcément avoir sauté le pas. Lorsqu'ils se sont éloignés pour les études, ils continuaient à entretenir une correspondance régulière. Mais Marie s'est retrouvée embarquée dans un mariage avec un homme bien établi avec qui elle a vécu 16 ans. il y a 15 ans, elle a retrouvé cet homme qu'elle aime encore et elle n'a pas eu la force de lui donner d'explications. Elle se demande aujourd'hui si elle pourrait lui écrire une lettre malgré le temps passé.

Romane est une jeune femme qui a vécu une enfance difficile avec une mère maltraitante. A tel point qu'à 17 ans, elle a porté plainte contre elle et se refuse de la voir depuis. Elle est très en colère contre sa mère. Romane a aujourd'hui 23 ans et souhaite construire une vie de famille avec son compagnon. Mais elle se pose la question de savoir si elle serait capable de reproduire le comportement violent de sa maman envers ses futurs enfants.



