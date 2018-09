Parlons-Nous du 11 septembre 2018

publié le 12/09/2018 à 02:29

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Lors de cette émission du mardi 11 septembre 2018, vous découvrirez Justine, qui vient de découvrir que son mari la trompait avec sa jeune voisine. Bien qu'elle ait décidé de se séparer de lui depuis plusieurs mois elle n'arrive pas totalement à se détacher de lui. Comme si quelque chose la ramenait vers lui.

Se séparer est difficile, même lorsqu'il y a de mauvais traitements dans le couple. Denise a décidé de quitter son mari après 42 ans de mariage. Son mari ne se contrôlait plus à cause d'un problème psychique. Elle ne savait plus comment réagir face à lui, qui passe son temps à mentir à tout le monde.

Les problèmes psychiques ne sont pas forcément source de conflits. la fille de Marie a été diagnostiquée bipolaire. Suivie, aujourd'hui elle va très bien. Mais Marie culpabilise de ne pas avoir été assez présente à ses côtés, à cause d'un problème médical. Elle a encore l'impression d'avoir abandonnée sa fille...

D'autres histoires à écouter au long de ce replay de "Parlons-Nous".

