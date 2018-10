Parlons-Nous du 11 octobre 2018

publié le 12/10/2018 à 01:40

Dans cette émission du jeudi 11 octobre 2018, Annie nous a contacté car son petit-fils de 19 ans a avoué a ses parents qu'il fumait du cannabis. Il s'était confié à elle un an auparavant et avait tenté de prévenir le père de son petit-fils. Cela a créé des tensions au sein de la famille qui ne sont peut-être que l'arbre qui cache la forêt d'un plus grand malaise.

Armand a décidé de divorcer il y a 2 ans et a changé de ville en ayant tout laissé à sa femme. Ancien enfant de la DDASS, partir ne lui fait pas peur. Seulement, il trouve qu'il est trop gentil, qu'il se laisse facilement faire. Mais peut-être que le rapport qu'il entretient avec les gens, et en particulier avec les femmes puissent leurs raisons dans son enfance.



