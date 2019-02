Parlons-Nous du 11 février 2019

publié le 12/02/2019 à 01:38

Une grande partie de cette émission du lundi 11 février a été consacrée à l'annonce et l'assomption de son homosexualité face à sa famille. Francesco est homosexuel. Il l'a annoncé à sa famille traditionnelle lors d'un dîner il y a un mois. Bien que son frère l'ait dit à leur père lorsque Francesco avait 16 ans, tous espérait qu'il aurait changé d'orientation sexuelle. Bien sûr, il n'a pas changé et leur a donc dit de façon plus officielle lors de ce dîner. Malgré l'amour que sa famille lui porte, Francesco ressent toujours un jugement, une appréhension dans le regard des membres de sa famille. Dès que le sujet est abordé, il y a des larmes. Comment rester ouvert à sa famille et atténuer les crises à propos de ce sujet délicat ?

Clémence a voulu réagir plus tard à propos de ce témoignage. Bien qu'elle ait eu des doutes, elle espérait que son fils ne fasse pas de coming-out. Lorsqu'il lui a dit à l’âge de 21 ans, elle ne voulait pas y croire. Puis, petit à petit, Clémence est revenue vers lui. L'amour qu'elle lui portait l'a fait réfléchir et accepter l'homosexualité de son fils.

D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".

Références citées à l'antenne:

- Association CONTACT : www.asso-contact.org

Téléphone: 01.44.54.04.70

- Association Psy-Gay : www.psygay.com

Répondeur : 01.42.74.16.02



- "FIER" de Gareth Thomas aux éditions Michel Lafon

Fier Thomas

- "Tout pour plaire... et toujours célibataire" de Sophie Cadalen et Sophie Guillou, chez Albin Michel

Tout pour plaire Cadalen

- "L'envie" de Sophie Fontanel, chez Robert Laffont

L'envie Fontanel

