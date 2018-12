Parlons-Nous du 11 décembre 2018

publié le 12/12/2018 à 02:03

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Dans cette émission du mardi 11 décembre 2018, Chantal appelle Caroline car elle est fâchée avec ses deux fils. Son aîné a toujours été difficile mais elle a toujours été fusionnelle avec le second. A l'approche des fêtes de fin d'année, le manque de ses fils est de plus en plus difficile à vivre. L'histoire de Chantal explique la distance de son premier garçon envers elle, et la répercussion que cela a eu sur le second.

Daniela a vécu 2 années très compliquées. Plusieurs décès dont celui de sa maman, qu'elle a accompagnée en fin de vie, perte d'emploi et par conséquence de son statut social. Suite à cette période compliquée, elle est devenue sujette à des attaques de panique lorsqu'elle s'allongeait. Comment vaincre ses angoisses ? Ne sont-elles qu'un symptôme d'un mal plus profond ?

D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".



