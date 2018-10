Parlons-Nous du 10 octobre 2018

publié le 11/10/2018 à 01:25

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Cette émission du mercredi 10 octobre 2018 était consacrée à la journée mondiale de la santé mentale. Au travers des témoignages des auditeurs, certains aspects de la dépression ont été abordés. Comment arrive-t-elle? Comment la vivre? Est-il possible de s'en sortir?

Guillaume est dépressif depuis 1 an et demi suite à la rupture inattendue de son couple par son conjoint alors qu'il était à l’hôpital. Il a parfois l'impression que son cas s'enlise et se demande s'il pourra s'en sortir un jour. Il n'aurait jamais imaginé que cela aurait pu lui arriver.

La compagne de François a décidé d'entrer en clinique car, dépressive, elle en ressent le besoin actuellement. Suite à un passé très difficile, elle a plongé dans la dépression depuis plusieurs dizaines d'années et est sujette à de violentes crises d'angoisse. Lui, voudrait des conseils pour accompagner au mieux la femme qu'il aime.



Le parcours de Jean-François est bouleversant. Abandonné à la veille de ses 7 ans et ayant des troubles bi-polaires, il a vécu 19 ans dans la rue sans traitement. Venu nous faire part de son expérience, il témoigne de la façon dont il est sorti de la rue, des moyens d'aides mis en place, des rencontres qu'il a faites et de la façon dont sont vues les maladies psychiques.





D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche, appelez-nous au 09.69.39.10.11 (coût d'un appel local), envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms ) ou sur notre page Facebook