Parlons-Nous du 10 janvier 2019

publié le 11/01/2019 à 01:38

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.





Lors de cette émission du jeudi 10 janvier 2019, Jessica est venue témoigner de l'enfer qu'elle a vécu avec son dernier mari. Veuve et seule pendant 14 ans, Jessica est tombée amoureuse d'un homme avec lequel elle s'est mariée peu de temps après. Pendant 12 ans, elle a subi la loi de son ex-mari. Accès de violence, travail forcé, profiteur, elle a gardé cela sous silence pendant toutes ces années, par peur d'exécution de ses menaces de mort. Lorsque Jessica s'est décidée à en parler, ses plaintes ont été classées sans suite. Il était trop tard. Le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de son ex-mari. Mais elle a du payer une indemnisation compensatoire car il ne travaillait pas et profitait du salaire de Jessica. Un manque de reconnaissance dur à accepter que Jessica voulait exprimer dans l'émission.

Audrey était enceinte de 7 mois lorsqu'elle a découvert que son compagnon entretenait une liaison avec la femme de sa meilleure amie. Il lui a tout avoué et l'a quittée en lui disant qu'elle allait élever son enfant seule. Ce fut un tel choc pour elle qu'elle a accouché prématurément de son petit garçon. Depuis novembre, Audrey assume seule l'arrivée de son petit garçon. Aujourd'hui, elle ressent beaucoup de haine mais aussi de la culpabilité. Comment dépasser cette histoire et se consacrer à 100% a cet enfant ?



D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".



Pour nous contacter:

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (coût d'un appel local)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms )

- écrivez-nous par mail sur caroline.dublanche@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook