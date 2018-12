Parlons-Nous du 10 décembre 2018

publié le 11/12/2018 à 01:55

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Dans cette émission du lundi 10 décembre découvrez l'histoire d'Armelle. En couple depuis 2 ans, avec des projets communs tout se passait bien. Mais en avril, l'ex-femme du compagnon d'Armelle est revenu dans sa vie. Depuis, Armelle n'a presque plus de nouvelles. Pire que cela, elle se rend compte qu'il vient de temps en temps chez elle lorsqu'elle est en déplacement professionnel. Armelle voudrait avoir une discussion en face à face.

André déteste les fêtes de Noël. Lorsqu'il était petit, les réunions de famille au moment de Noël étaient toutes les mêmes. Elles commençaient bien, dans la bonne humeur, mais se terminaient toujours en disputes à cause des boissons et des différents familiaux. Et chaque année, c'était la même chose.

Kim a eu une histoire de vie très décousue. Coréen, il a été abandonné par sa maman à l'âge de 5 ans. Adopté par des parents français lorsqu'il avait 7 ans, son avenir semblait prometteur. Mais la vie avec sa nouvelle famille n'a pas été à la hauteur de ses espérances. Kim a aujourd'hui du mal à se lier avec les autres.



D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".

