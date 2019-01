Parlons-Nous du 09 janvier 2019

publié le 10/01/2019 à 01:20

Parmi les histoires de cette émission du 09 janvier 2019, retrouvez celle de Damien. Sa fille a divorcé il y a 3 ans pour violences psychologiques. Elle avait la garde alternée de son petit de 11 ans. Il y a plus d'un an, son fils a refusé de revenir chez elle. Il la rejette. Depuis mère et fils ne se voient que lors d'un entretien mensuel avec médiateur. Damien, le grand-père n'a plus de nouvelles de son petit-fils et voudrait aider sa fille à sortir de cette situation.

En 2015, on a diagnostiqué un cancer à Valentin. Suite à des complications, il a du être opéré des yeux. En rentrant de son hospitalisation, il a découvert que sa femme était partie avec toutes ses affaires. En plus de la séparation, il se retrouve seul avec son fils dépressif de 31 ans à charge. Pour lui, la situation le pèse de plus en plus.

Marie est mariée avec un femme, elles sont ensemble depuis 8 ans. Elles ont déjà eu un petit garçon grâce à une clinique espagnole. Elle ont pour projet d'avoir un second enfant. Pour cela, elle vont se tourner vers une clinique belge. Marie se posait la question de savoir si des lieux différents de conceptions des deux enfants seront préjudiciables à leur éducation.





D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".

