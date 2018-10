Parlons-Nous du 08 octobre 2018

publié le 09/10/2018 à 02:14

Dans cette émission du lundi 08 octobre 2018, il a beaucoup été question de cécité. Comment vivre ce handicap? Comment ressent-on le monde extérieur? Quelle influence cela a sur les proches?

Dany était amer quand à la façon dont certaines personnes profitaient des non-voyants. Actif malgré sa cécité, cela devient de plus en plus difficile pour lui d'aller à des concerts ou de séduire. Benjamin, quant à lui, restait positif et voulait garder une certaine activité depuis son glaucome. Les deux hommes ont pu échanger sur leurs visions du handicap.

Annette souhaite déménager pour partir de Paris et vivre dans un environnement plus approprié mais son père était réticent face à cette décision.



D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".

