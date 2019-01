Parlons-Nous du 07 janvier 2019

publié le 08/01/2019 à 01:54

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.





Pour commencer cette émission du lundi 7 janvier 2019, Caroline a accueilli Marie pour parler de sa rupture. En couple depuis 2 mois avec un homme plus jeune qu'elle de 9 ans, tout se passait très bien jusqu'à Noël, qu'ils ont passé ensemble. Deux jours avant le Réveillon du 31 décembre, Marie a reçu un sms de son compagnon pour lui dire qu'il l'a quittait. Elle ne s'attendait pas à une rupture aussi brutale. Elle ne comprend pas... Il lui dit qu'il l'aime mais semble prendre pour prétexte leur différence d'âge.

Chloé souhaite faire part de sa surprise du manque d'intérêt des hommes pour la contraception. Récemment célibataire, elle découvre, dans ses nouvelles rencontres, que les hommes sont très réticents à l'idée de mettre un préservatif lors de rapports intimes. D'autant plus que ce désintérêt touche des hommes de tout âge. Elle regrette le manque de responsabilité, malgré les risques de MST et IST.

Claude est intervenu en Novembre suite à la perte de sa chienne-guide, Cristal. Il souhaitait donner des nouvelles suite à l'accueil d'un nouveau chien-guide.





D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".

Références citées à l'antenne:

- Les Auxiliaires des Aveugles :

Il existe des antennes locales dans toutes la France

Retrouvez toutes les infos au 01.88.32.31.40 et sur www.lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr



- Les Cannes Blanches à Marseille :

Cette association provençale, est dirigée par des handicapés visuels pour les handicapés visuels.

Pour les contacter: 04.96.12.20.79 et ehpad-lescannesblanches.fr



- Mobee Travel (anciennement Handi'voyage)

Plateforme de réservation de voyages spécialisée pour les personnes en situation de handicap. Séjours, établissements adaptés et assistance pendant le séjour pour faciliter l'accès aux voyages.

Plus d'informations au 09.82.32.35.16 ou sur www.handivoyage.net



Pour nous contacter:

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (coût d'un appel local)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms )

- écrivez-nous par mail sur caroline.dublanche@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook