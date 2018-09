Parlons-Nous du 06 septembre 2018

publié le 07/09/2018 à 03:10

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Cette émission du 6 septembre 2018, a permis de poser différentes questions autour du couple.

Quelle réaction avoir face à l'infidélité après de longues années de mariage?

Nathalie ne se voyait pas vivre sans son mari infidèle, qui lui exposait le choix de vivre un ménage à trois ou de divorcer. Se disant prête à accepter de subir la double vie de son mari plutôt que de le perdre.



En écoutant cette histoire, Maryline a réagi plus tard dans la soirée aux questions de Nathalie. D'après son expérience, dans certaines situations, le salut du couple peut venir d'une séparation. Et peut-être même, permettre de mieux se retrouver...

Entre-temps, Isabelle a soulevé une problématique étonnante au fil de sa conversation avec Caroline à propos de la relation platonique qu'elle vit avec son compagnon depuis 10 ans: Peut-on définir une relation comme "couple" lorsqu'il n'y a jamais eu de sexualité?

Découvrez aussi d'autres histoires au long de ce replay de "Parlons-Nous".

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche, appelez nous au 09.69.39.10.11 (coût d'un appel local), envoyez-nous votre numéro de téléphone par sms au 64900 code RTL ( 35ct/sms ) ou sur notre page Facebook