Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.





Il y a peu de temps, Elisabeth s'est inscrite sur un site de rencontres, pour essayer. Depuis 15 jours, elle discute avec un homme. Malgré les conversations qu'ils ont ensemble, Elisabeth doute à propos de ce profil. Elle a eu une expérience négative il y a plusieurs années, lorsque sa fille l'avait inscrite sur un site de rencontres. En effet, l'homme avec qui elle parlait à l'époque lui avait demandé de l'argent.

Jean-Paul a une relation depuis plus d'un an avec sa compagne qui habite à 2h de route. Malgré l'appréhension, la distance n'était plus un problème pour lui. Mais depuis cet été, cela devient de plus en plus difficile. Effectivement, l'emploi du temps de sa compagne est très chargé. Elle n'accorde plus du tout de temps à Jean-Paul. C'est toujours lui qui doit se déplacer. A tel point qu'il lui arrive de rester seul chez elle durant le week-end entier. Bien qu'il se sente bien avec elle, Jean-Paul se pose des questions sur l'issue de cette relation.

Marie-France a rencontré son compagnon sur un site de rencontres il y a 5 ans. A chaque fois qu'ils se sont disputés, il se reconnectait sur sur le site. Mais depuis la dernière dispute de décembre suite à des propos humiliants, il a rencontré une femme avec qui il a eu une courte liaison. Il y a 3 semaines, Marie-France est revenue vers lui. Mais visiblement il y a toujours quelque chose entre son compagnon et cette autre femme. Elle lui a laissé jusqu'à la Saint-Valentin pour réfléchir.





D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".

