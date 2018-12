Parlons-Nous du 05 décembre 2018

publié le 06/12/2018 à 01:38

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Lors de cette émission du mercredi 05 décembre la question de l'amitié a été abordée sous plusieurs angles. Comment faire comprendre que l'on ne souhaite pas plus que de l'amitié ? Comment réagir lorsqu'un ami de longue date refait surface avec de nouveaux sentiments amoureux ?

Un ami d'enfance de Françoise a repris contact avec elle, il y a plusieurs mois. Après avoir envoyé des messages amicaux dans un premier temps, ses mots sont devenus de plus en plus fréquents et de plus en plus sous-entendus. Au point de lui avoir déclaré sa flamme cet été. Mais Françoise lui a répondu plusieurs fois qu'elle n'était pas intéressée par ce type de relation. Insistant voire harcelant, il lui a envoyé un sms obscène il y a une semaine, puis l'a appelée directement au travail. Aujourd'hui, Françoise redoute qu'il vienne la voir au travail mais ressent tout de même un peu de compassion.

Robert s'entend très bien avec son gendre. Malheureusement, sa fille s'est séparée de lui il y a un mois et demi. Robert n'ayant rien à reprocher à son gendre, il a décidé de garder une relation avec lui et n'a pas pris parti dans le conflit du couple. Depuis, la relation entre Robert et sa fille s'est détériorée. Elle ne comprend pas qu'il garde de l'attachement pour son désormais ex-gendre. Elle lui refuse la visite de ses petits-enfants. A l'approche des fêtes de fin d'année, Robert se demande comment apaiser les tensions entre sa fille et lui.



Cathy a croisé par hasard un homme qu'elle avait rencontré il y a 10 ans. A cette époque, il souhaitait une relation sentimentale, mais Cathy avait été bien claire et ne souhaitait rien de plus. En ce moment au cœur d'une séparation difficile, cet homme accepte une amitié mais tente de se rapprocher de plus en plus. Au point de déstabiliser Cathy, qui ne sait plus comment se comporter face à lui.





D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".

Pour nous contacter:

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (coût d'un appel local)



- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms )

- écrivez-nous par mail sur caroline.dublanche@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook