Parlons-Nous du 04 septembre 2018

publié le 05/09/2018 à 03:29

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Les témoignages de cette émission du mardi 4 septembre 2018 se sont tous retrouvés autour du thème de la rupture. Comment la gérer ? Quelles en sont les conséquences ? Comment rebondir ?



La rupture amoureuse peut nous éloigner de ses enfants, comme le déplorait Annabelle.

Mais elle est aussi vécue comme un déchirement par Juliette après 35 ans de mariage avec son mari, qui lui a avoué son infidélité.

Au travers des réactions en direct d’Aline, de Sylvie ou de Régine, il est possible de trouver quelques pistes pour tenter de surmonter ces peines et reprendre espoir…

D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".

