Parlons-Nous du 03 septembre 2018

publié le 04/09/2018 à 02:16

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Dans cette émission du lundi 3 septembre, Sarah est revenue sur le témoignage qu'Isabelle a fait jeudi sur sa volonté d'être mère célibataire. Ecoutez aussi Andrée, cette maman touchante en rupture avec son fils et ses petit-enfants et qui se demandait comment renouer les liens avec sa famille.

> PARLONS NOUS DU 03/09/2018 Crédit Image : Fred Bukajlo / SIPA / RTL | Crédit Média : Caroline Dublanche | Durée : 02:16:52 | Date : 04/09/2018