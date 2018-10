Parlons-Nous du 03 octobre 2018

publié le 04/10/2018 à 01:33

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Dans les témoignages de cette émission du 03 octobre 2018, retrouvez Catherine qui, après une longue carrière, se sentait perdue depuis son départ à la retraite. Après des débuts intenses et très organisés, des problèmes de santé l'ont brusquement stoppée. Aujourd'hui, elle ressent un grand vide et ne sait comment y faire face.



Marie a perdu son petit chien âgé de 10 ans il y a quelques jours. Elle ne peut se retenir de pleurer sa perte. Malheureusement pour elle, sa famille ne comprend pas son chagrin. Elle ne doit pas montrer ses sentiments. Mais certains liens qui se tissent avec les animaux sont parfois très forts.



La compagne de Guy est décédée en début d'année. Après 13 ans passés ensemble, il n'arrive pas à se "remettre à flots". Il se sent encore désorienté.

