Parlons-Nous du 02 janvier 2019

publié le 03/01/2019 à 01:45

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.





Ecoutez dans cette émission du 02 janvier 2019 le témoignage de Marie. Il y a 20 ans, son mari l'a quittée pour une autre femme. Malgré la séparation, ils n'ont pas divorcés et ont gardés de très bons rapports. Marie pensait qu'il allait revenir car ce n'était pas la première fois qu'il fréquentait une autre femme. Lorsqu'il lui a demandé de divorcer, 15 ans après, les relations se sont tendues avec lui ainsi qu'avec ses filles. Au divorce, il lui a laissé la maison et de quoi subvenir à ses besoins. elle a l'impression que ses filles lui reprochent d'avoir accepté. Aujourd'hui, elle se sent seule affectivement. Elle veut trouver un homme mais n'arrive pas à accepter de s'engager.

Céline a eu un épisode de sa vie très difficile après le décès de sa mère. Cela l'a tellement affecté qu'elle a fait une très forte dépression. A la suite d'une hospitalisation en hôpital psychiatrique et d'un suivi, Céline a repris une vie normale.

D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".



Pour nous contacter:

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (coût d'un appel local)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms )

- écrivez-nous par mail sur caroline.dublanche@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook