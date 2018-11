Parlons-Nous du 01 novembre 2018

publié le 02/11/2018 à 02:36

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Dans cette émission du jeudi 1er novembre 2018, Gertrude est en couple depuis 2007. Avec son conjoint, il ont un enfant de 6 ans atteint de troubles de la concentration. Aujourd'hui, le couple s'éloigne de plus en plus. Elle s'occupe énormément de leur fils, lui travaille et est très souvent en déplacement. Gertrude a l'impression que son conjoint la fuit et lui laisse endosser toutes les responsabilités surtout par souci de quiétude.

Martine et Sandy interviendront à l'antenne pour soutenir cette mère de famille épuisée.

Jeanne fréquente un homme depuis 6 ans. Il a toujours été très proche d'elle. Bien qu'ils ne vivent pas ensemble, ils s'appellent plusieurs fois par jour et se voient très régulièrement. Cela fait une semaine que Jeanne n'a pas de nouvelle de lui. Elle le suspecte de voir une autre femme, alors que lui dit qu'il est en famille.

Pascale est intervenu à l'antenne il y a environ un mois pour parler de ses beaux-parents nonagénaires hospitalisés dans le servie où elle travaille. Depuis, sa belle-mère est décédée et Pascale n'est pas allée à son enterrement. La raison provient du fait qu'elle n'est pas en très bons termes avec le reste de sa belle-famille. Bien qu'elle se soit occupée de sa belle-mère jusqu'à son dernier souffle, elle culpabilise de ne pas avoir assisté à ses obsèques.



D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".

Références citées à l'antenne:

- "Alzheimer, le malade, sa famille, les soignants" de Dominique-Alice Decelle, chez Albin Michel

- "A la vie à la mort" de Catherine Ceylac, aux éditions Flammarion

Pour nous contacter:

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche



- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (coût d'un appel local)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms )

- écrivez-nous sur notre page Facebook