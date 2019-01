publié le 04/01/2019 à 01:54

Lors de cette émission du jeudi 03 janvier 2018, Fabienne souhaitait se pencher sur sa situation sentimentale. Ayant été toujours en couple durant toute sa vie, cela fait 3 ans qu'elle est seule suite à une rupture abrupte. Alors qu'elle s’était projetée et même investie dans cette relation, cette rupture l'a fortement blessée. Au point qu'elle se rend compte qu'elle fait tout pour ne pas créer de nouvelles relations alors qu'elle fait des rencontres. Elle se décrit aujourd'hui comme une séductrice par vengeance. Elle se sent bien seule mais voudrait dans le même temps, ne pas l'être.

La maman de Catherine était alcoolique. Elle lui demandait, toute petite déjà, de lui acheter ses bouteilles. Elle est décédée lorsque Catherine avait 26 ans. Aujourd'hui, son frère et sa sœur sont alcooliques comme leur mère. Catherine quant à elle a développée une phobie de l'alcool. Elle n'ose même pas passer dans un rayon alcool au supermarché et d'en acheter. Elle a l'impression d'être seule à vivre cela, face à ses blessures d'enfant. Elle aimerait savoir où trouver du soutien. On parle souvent des malades, des conjoint(e)s mais rarement des enfants, selon elle.

Après avoir passé 30 ans sous emprise dans son mariage, Clémence essaie de se reconstruire. Il y a 2 mois, elle a rencontré un homme différent de son ex-mari. Elle s'est attachée assez vite. Il y a 4 jours, elle reçoit un sms de cet homme. Il semble perdu; son ex-compagne l'a recontacté. Cette discussion a ré-ouvert ses blessures du passé. Doit-elle prendre ses distances pour ne pas souffrir?





Références citées à l'antenne:

- Non au harcèlement : 30 20 (appel gratuit)

www.nonauharcelement.education.gouv.fr



- AL-ANON France : Aide à l'entourage du malade alcoolique

al-anon-alateen.fr 09.63.69.24.56 (répondeur national)

