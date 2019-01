Paris : simplification du tri des déchets

publié le 07/01/2019 à 05:06

Trier ses déchets devient beaucoup plus simple dans certaines régions. Et notamment à Paris, en Seine-Saint-Denis et en Essonne, les règles viennent de changer concernant tous les emballages, le papier, les plastiques... Tout ce qui emballe va dans la poubelle de tri.



Le but est d'améliorer le taux de recyclage qui a Paris est très mauvais. Les Parisiens trient deux fois moins bien que la moyenne nationale. D'autres régions ont déjà depuis plusieurs année ces consignes plus simples. En tout 15 millions de français sont concernés. Et dans ces villes, le taux de recyclage a augmenté de 20%. En 2022, toute la France aura les mêmes règles mais s'il faut attendre un peu dans certaines régions, c'est qu'il faut le temps pour adapter les centres de tri.

Pour les moderniser, il faut installer des robots capables de distinguer tel plastique, tel métal... Cela coûte cher et il faut du temps. Pour les heureux trieurs, qui n'ont plus a réfléchir il faut quand même respecter une règle : jeter les emballages en vrac et pas enfermés dans un sac en plastique, car les robots sont très intelligents, mais ils ne savent pas encore ouvrir les sac en plastiques.