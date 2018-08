publié le 16/08/2018 à 11:04

La famille de l'automobiliste de 26 ans tué dans le IXe arrondissement de Paris, a réagi. Romain a été abattu par un policier dans la nuit du mardi 14 août, après avoir tenté d'échapper à un contrôle de police.



"Nous sommes bien sûr en colère. Nous avons une haine sans nom", explique Franck, le père de la victime au Parisien. Mercredi 15 août, il a déposé plainte contre l'IGPN (Inspection générale de la police nationale) pour homicide volontaire.

"Ça aurait pu se passer autrement, à plusieurs reprises ce policier s'est retrouvé à hauteur de la voiture. Il aurait pu relever la plaque d'immatriculation et venir le chercher à la maison. (...) Il a mis tout le monde en danger", estime Franck.

Déjà connu des services de police, notamment pour des délits routiers, Romain a déjà vu son permis annulé, et avait l'intention de le repasser.

Le quartier sous surveillance

Il vivait à Draveil avec sa famille dans le quartier des Bergeries, une cité sensible aujourd'hui gardée à l’œil par les services de police qui craignent des débordements.



Selon Fiona, une des sœurs de Romain, son frère était "une personne aimante, gentille, drôle". Il était "toujours là pour sa famille", dit-elle, dévastée. "À cause de ce policier, j'ai perdu une partie de moi. (...) Avec mes parents, on voulait qu'il aille de l'avant, arrêter d'avoir des problèmes avec la police", explique-t-elle.



Le policier, âgé de 23 ans, a été placé en garde à vue pour "violences volontaires avec arme et par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner". Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris.