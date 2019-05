publié le 20/05/2019 à 06:49

À Paris, le bitume est en voie de disparition. Depuis 2014, la mairie met en place un plan pour la végétalisation : 15.000 arbres ont ainsi été plantés, 30 hectares d'espaces verts supplémentaires et 51 nouveaux jardins partagés. Le plan prévoit également la métamorphose de sept grandes places dans la capitale.



Celle de la Nation devrait prendre fin cet été. "On a déjà converti cet espace qui était minéral en une très belle pelouse qui pourra accueillir les riverains de la place de la Nation. Et puis on continue sur l'espace de la couronne et à l'intérieur, où on a une lisière de 1.000 m2 qui est en cours de travaux" explique Carine Bernede, directrice des espaces verts et de l'environnement de Paris.

"Au Global, on va gagner plus de 6.000 m2 d'espace vert sur la place de la Nation", ajoute-t-elle. Pour la place de la Madeleine, une haie d'arbres devrait voir le jour. De même que pour la place de la Bastille qui comptera plus d'arbres. Mais ces travaux ne font pas l'unanimité. Principale critique : des travaux contraignants et la crainte de voir des monuments dénaturés.