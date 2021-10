Parents : quand l'excès d'amour ne laisse pas de place à l'enfant

Joséphine a une liaison avec un homme depuis 2 ans. Elle est restée en couple pendant 10 ans avec lui avant qu'il parte avec une autre femme. Tout deux libertins, ils ne veulent pas se remettre ensemble mais ont tout de même un lien particulier qui continue de les unir mais qui pourrait bloquer Joséphine.

La fille de Nathalie s'est éloigné depuis qu'elle a rencontré son petit copain il y a 3 ans. Nathalie le vit très mal. Elle a voulu demander à sa fille les raisons de cet éloignement. La jeune femme a répondu qu'elle avait peur de Nathalie, qui ne comprend pas cette réponse et est désemparée. Elle a toujours tout fait pour sa fille.

On a décelé un cancer du sein chez Sylvie il y a un peu plus d'un an. Elle est en rémission. Seulement, le traitement qu'elle prend actuellement la fait énormément grossir. Sylvie ne supporte plus son nouveau corps au point d'envisager d'arrêter de prendre ses médicaments.

Depuis qu'ils sont à la retraite, Laurène et son mari se disputent de plus en plus. Laurène a eu des épisodes dépressifs dans sa vie, mais cela s'emble s'accentuer depuis sa fin de carrière professionnelle. Elle semble démunie face à la situation.

A 61 ans, le rêve de Liliane, non-voyante, serait d'aller dans un stade durant un match de foot pour ressentir l'ambiance. Mais personne ne lui propose de l'accompagner.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Références citées à l'antenne :

- Association Ruban Rose : www.cancerdusein.org



- Plateforme de dons de la ligue contre le cancer :

www.octobre-rose.ligue-cancer.net



- Numéro de soutien de la ligue contre le cancer :

0 800 940 939 (numéro gratuit)

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35cts/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook