Parcoursup : plus que huit jours pour inscrire ses vœux

Dans huit jours, vous ne pourrez plus renseigner vos vœux sur Parcoursup. C'est donc le moment ou jamais pour les retardataires.

Si vous vous dites que huit jours, c'est encore large, détrompez-vous. L'inscription sur Parcoursup est longue et vous aurez besoin de plusieurs documents : votre numéro INE, vos résultats aux derniers trimestres pour les lycéens et vos notes du bac pour ceux qui l'ont déjà.

Une fois l'inscription terminée, ce qui peut vous prendre plusieurs heures, c'est le moment de renseigner vos vœux. Le plus important est d'en choisir plusieurs, sélectifs et non-sélectifs. Ne choisir qu'un seul vœu est la meilleure façon de se retrouver sans formation pour l'année suivante, surtout si c'est une sélective. Les places en études supérieures sont limitées et chaque année, des milliers d'étudiants ne trouvent aucune formation. Placez donc en dernier vœu une ou plusieurs formations non-sélectives et dans lesquelles il y a beaucoup de places pour être sûr d'être pris quelque part. De cette manière, vous pourrez vous réorienter l'année suivante en ayant étoffé votre dossier.

Comment renseigner ses vœux ?

Lorsque vous avez terminé votre inscription, vous devez renseigner vos vœux. Pour cela, Parcoursup a mis en place une carte interactive, avec laquelle on peut facilement se perdre… Prenez votre temps et utilisez les paramètres qui sont sur le côté gauche pour affiner votre sélection. Le plus important est de ne pas perdre patience pour trouver les formations qui vous conviendront le mieux.

Si un intitulé de formation vous plaît, cliquez sur "voir la fiche" pour y voir le descriptif détaillé. Cette étape est indispensable pour connaître les critères d'étude des dossiers, les frais de scolarité et les débouchés de cette formation.

Vous pouvez aussi faire des salons étudiants pour parler directement avec les personnes qui travaillent ou qui étudient dans les formations que vous envisagez. Si Parcoursup est pratique puisque tout peut être fait depuis chez soi, il manque un contact humain pour poser ses questions. Les personnes présentes dans un salon étudiant ou à des journées portes ouvertes pourront également vous répondre aux questions que vous ne vous êtes pas encore posé et donc vous donner tous les renseignements nécessaires pour faire votre choix.

Si vous trouvez une formation qui vous plaît, mais qui n'est pas dans la zone géographique que vous préférez, comme la ville où vous vivez, ne soyez pas effrayé. Une expérience dans une autre ville peut être très formatrice. De plus, les candidats boursiers peuvent même bénéficier d'une aide de 500 euros s'ils acceptent une formation en dehors de leur académie d'origine.

Il est également important de savoir que les établissements présents sur Parcoursup ne peuvent pas savoir quels autres vœux vous avez renseigné et combien il y en a. Si votre projet n'est pas encore établi, vous pouvez alors choisir des vœux très différents sans que cela impact votre dossier et ne donne l'impression aux recruteurs que votre projet n'est pas aboutis. N'oubliez pas non plus que certaines écoles ne sont pas sur Pacroursup et peuvent représenter une alternative plus simple, mais souvent plus chère. En effet, ces formations sont, la plupart du temps, privées.