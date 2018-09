Parcoursup : les candidats ont jusqu'à minuit pour valider leur choix

et AFP

publié le 05/09/2018 à 14:09

La phase principale de Parcoursup prend fin. Ce mercredi 5 septembre, à 23h59, les listes de vœux disparaîtront. Les élèves qui ne se sont pas encore prononcé devront le faire avant cette heure limite. Pour les autres, quatre options seront envisageables.



D'abord, les plus chanceux, qui ont déjà accepté une proposition mais qui ont conservé des voeux, pourront scruter la plateforme pour voir s'ils remontent dans les listes d'attente et décrochent la formation désirée. Ils sont près de 72.000 élèves dans ce cas.

Ceux qui n'ont toujours pas d'affectation, au nombre de 47.000, pourront se tourner vers la procédure complémentaire pour consulter les places vacantes des formations encore en recherche d'élèves. Cette procédure, ouverte depuis le mois de juin, sera accessible jusqu'à la fin du mois de septembre. Selon le ministère, 8.000 formations sont concernées. Parmi elles, des filières sous tension comme les Staps (sciences des activités physiques et sportives) ou la Paces (première année des études communes de santé).

Outre la procédure complémentaire, une troisième option sera possible : les jeunes sans aucune affectation peuvent saisir les commissions d'accès à l'enseignement supérieur, pilotées par les rectorats. Ce dispositif a été créé cette année et a pour objectif de trouver une place à chaque jeune qui la saisit, au plus près de ses projets de formation.



Enfin, ultime solution de secours : miser sur l'absentéisme de rentrée, qui libère des places. Comme chaque année, des élèves ne se présentent pas à la formation qu'ils ont choisie. Ces formations contactent alors les jeunes qui figurent en tête de leurs listes d'attente pour leur proposer les places libérées.



Enfin, l'État a mis en place une bourse pour permettre à certains élèves d'étudier dans un établissement situé loin de leur domicile.