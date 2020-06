Où es Mathis Jouanneau, disparu en 2011 à Caen à l'âge de 8 ans ?

publié le 02/06/2020 à 21:01

A la Une, l’enquête sur la disparition à Caen, le 4 septembre 2011, du petit Mathis, 8 ans à l’époque, enlevé par son père Sylvain Jouanneau. Après 3 mois de cavale, le 9 décembre suivant, Sylvain Jouanneau est arrêté à Avignon, dans le Vaucluse. Mathis n’est pas avec lui. Il refuse de dire ce qui lui est arrivé. Il indique seulement aux enquêteurs, que son enfant est «en bonne santé» et qu'il l'a laissé «quelque part en sécurité», sans vouloir préciser l'endroit.



Dès le début de l’affaire cette disparition d’un enfant de 8 ans avait été qualifiée de « très inquiétante ». En effet, cet homme âgé à l’époque de 37 ans, maçon de profession, avait été soigné à plusieurs reprises pour des troubles psychiatriques. Selon les investigations menées par les enquêteurs de l'antenne de la police judiciaire de Caen et de l'Office central pour la répression des violences aux personnes (l’OCRVP), l'enfant n'a été vu à aucun moment depuis son enlèvement par son père. Condamné pour enlèvement à 20 ans de prison en 2015, Il n’a pas fait appel. Il est actuellement incarcéré et il reste muré dans son silence. Mathis aurait 17 ans aujourd’hui.



Dans cette enquête difficile, sans indices probants, sans piste privilégiée et sans corps de victime, il faut dire que l’hypothèse du meurtre demeure une probabilité, même si Nathalie Barré, la mère de Mathis refuse toujours de l’envisager, comme elle nous le confie. Maître Aline Lebret, son avocate, et le journaliste de France 3-Normandie, Franck Bodereau, qui suit ce dossier depuis de longues années, partagent avec elle l’immense espoir que l’appel à témoin de l’OCRVP que nous relayons, puisse permettre de relancer les investigations et surtout de découvrir la vérité.



Appel à témoin

Appel à témoin - Mathis Jouanneau Crédit : Police Nationale

Nos invités

Nathalie Barré, maman de Mathis.Maître Aline Lebret au barreau de Caen avocate de Nathalie Barré.Eric Bérot, chef de l'Office Central pour la Répression des Violences aux Personnes.

Franck Bodereau, Rédacteur en Chef adjoint de France 3 Normandie Caen. Il a co-écrit avec la maman de Mathis, un ouvrage intitulé "Il m'a pris mon fils", paru aux éditions City en 2015.

