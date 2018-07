publié le 05/07/2018 à 08:37

De violents orages ont frappé le Sud-Ouest de la France hier. En Corrèze, un homme de 64 ans a été tué par la chute d'un arbre. En Charente, les dégâts sont très impressionnants. Des villages entiers ont été touchés. Des vents ont soufflé à plus de 100 km/h et près de 1.000 maisons ont été endommagées par d'énormes grêlons.



"On se serait cru dans un conflit, où après le passage de la grêle il ne restait plus que les murs. Les toitures sont tombées, les plafonds sont tombés. À l'heure actuelle, près d'un millier d'habitations sont inhabitables", indique Michael Canit, le maire de Saint-Sornin (Charente).

Les grêlons, "gros comme des balles de tennis", étaient extrêmement puissants. Ils ont explosé les baies-vitrées, les pare-brises et terrifié les habitants. "C'était l'apocalypse, un bombardement de Seconde guerre mondiale", tente de décrire le maire, encore marqué par ce violent épisode orageux.

Désormais, la ville attend les renforts de la sécurité civile et des pompiers des communes alentours "pour sécuriser la totalité des lieux".