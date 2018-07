et La rédaction numérique de RTL

publié le 31/05/2018 à 08:53

Les orages ont durement frappé la France ces derniers jours, de quoi provoquer des dégâts considérables, notamment sur des exploitations viticoles. Michel Heinrich, maire Les Républicains d'Épinal, confie son ras-le-bol sur RTL. Sa région fait partie des plus touchées par les intempéries. "C'est un événement pluvieux-orageux accompagné de grêle qui a fait que les rues en pente ont été transformées en torrent", explique l'élu sur RTL.



Lundi 28 mai, en 20 minutes, "40 cm d'eau dans les rues" ont provoqué la panique dans la ville. De quoi inonder plusieurs commerces et bâtiments publiques. "Nous avons recueilli plus de 1.000 déclarations de sinistre", a indiqué Michel Heinrich après la mise en place d'une cellule d'écoute. Il demande ainsi à l'État de décréter l'état de catastrophe naturelle pour les dégâts occasionnés, car un commerce sur deux a été impacté au centre-ville.