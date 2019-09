publié le 10/09/2019 à 18:30

On est en 1988. C'est samedi, je me réveille : "Oh, génial ! Il n'y a pas école !". Papa et maman sont au boulot, j'entends le frangin qui descend les escaliers, vite, je saute du lit.

Il y a du soleil dans la cuisine, maman a déjà préparé le plateau, elle a laissé un mot. "Bonjour mes chéris, le petit déjeuner est prêt, surtout ne mangez pas dans le salon. Faites bien vos devoirs et ne regardez pas trop la télé, je vous aime. Maman. Post Scriptum : ne regardez pas trop la télé. Post Scriptum 2 : n'oubliez pas le post scriptum 1".

Chocolat chaud, tartines beurrées, une pensée pour maman, on file au salon et on s'installe devant la télé. Petit frère cherche la zapette. Ah, mais non ! En 1988, on n'avait pas de zapette. On avait encore la télé avec les gros boutons qui font un son de porte qui claque quand t'appuies dessus. Bouton carré : clac, puis bouton rectangle, clac.

Récré A2 ou c'était peut-être déjà Le Club Dorothée, on s'en fout, on est heureux. L'épisode de Dragon Ball a déjà commencé. Vous connaissez Dragon Ball ? Il y avait un personnage incroyable qui s'appelait "Tortue géniale". On lui pardonnait toutes les agressions sexuelles qu'il infligeait aux petites filles parce que c'était un vieux monsieur et qu'il était talentueux, un petit peu comme Polanski finalement.

Cabu, Ariane, Jacky, Corbier, Dorothée...

Bon, ça, des petits qui prennent des petits-déjeuners devant des dessins-animés ou qui subissent des pervers avec ou sans talent en 2019, ça existe encore, mais notre génération, on a eu de la chance, car le meilleur moment, c'était juste après. Quand les adultes qui avaient gardé leur âme d'enfant prenaient le contrôle de l'émission.

Quand Cabu, qui dessinait des caricatures sur sa grande ardoise arrivait, Cabu qui avait offert à Dorothée son célèbre nez pointu. Cabu, assassiné pour son amour des caricatures 27 ans plus tard, horrible 2015.

Mais, en 1988, on était encore loin de tout ça ! Débarquent Ariane, Jacky, Corbier et Dorothée. Ceux-là n'avaient ni peur d'être trop fous, ni peur de trop rigoler. Ils chantaient, faisaient des sketchs, se déguisaient. Ils ont appris à des centaines de milliers de petits que nous étions qu'il y avait aussi des adultes qui ne se prenaient pas au sérieux, qui n'avaient pas peur du ridicule, ni de l'absurde. Des adultes qui aimaient les rires des plus petits.

Mélancolie et gratitude

Alors, quand mercredi dernier, jour des enfants, j'ai appris votre décès, chère Ariane Carletti, j'ai réalisé que c'était sans doute ça, grandir, devenir adulte, vieillir... C'est sans doute de laisser une partie de nos souvenirs accompagner ceux qui s'en vont.



Le monde va très vite et les gens, après avoir publié une photo de vous sur les réseaux sociaux, vous oublieront, comme ils oublieront les enfants qu'ils ont été. Mais tant pis. Car cet instant là, maintenant, tout de suite, il est pour vous. Avec une part de mélancolie, certes, mais aussi beaucoup de gratitude, parce que toute cette génération-là, on a eu de la chance de vous avoir.



Et quand mercredi dernier, j'ai regardé mes gamins les cheveux hirsutes terminer leur tartine devant un dessin animé, je me suis dit que le bonheur, c'était finalement aussi simple qu'un chocolat chaud avec son frangin devant Le Club Dorothée.