Noyé dans les tire-bouchons

publié le 16/08/2019 à 00:30

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et minuit, Sophie Cadalen accompagnée de Laetitia Nallet recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Dans l'émission du 15 Août :

Lucien est en couple, heureux, à la retraite, tout va bien mais une chose agace son entourage : il accumule des tas et des tas d'objets chez lui et chez les autres !

Tout a commencé à 18 ans avec une collection de pièces anciennes, puis de cartes postales, puis de tire-bouchons... et depuis c'est une collection de tout qui a envahi les maisons de chacun.

Il aimerait se calmer et apprendre à s'empêcher d'acheter mais c'est plus fort que lui !



Pourquoi accumuler tout cela et comment arrêter de le faire ?





Nathalie est mère célibataire. Tout pourrait lui sourire mais elle se pose énormément de questions sur elle-même

En effet, elle réalise que dans sa vie, elle n'a jamais été amoureuse et qu'en plus de cela, elle n'a aucun désir sexuel.



N'ayant aucun souvenir d'avant ses 7 ans, elle se pose des questions sur son enfance oubliée...



D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".



Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche (qui revient lundi 19 Août 2019) :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

ou depuis la Belgique au 02.337.60.80 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms )

- rejoignez-nous sur notre page Facebook et par mail sur caroline.dublanche@rtl.fr