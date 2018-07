publié le 12/07/2018 à 12:00

Les accidents de liés à la baignade sont fréquents en période estivale. Les résultats provisoires de l'enquête sur les noyades menée par l'agence Santé publique France ont été publiés ce jeudi. L'agence en profite pour rappeler ses conseils de prudence aux baigneurs, et notamment aux enfants, puisqu'il s'agit de la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 15 ans (devant les suffocations, les accidents par le feu et les chutes).



Selon cette enquête, qui court jusqu'au 30 septembre, la France compte un peu plus de trois décès par noyade par jour depuis le début du mois de juin. Entre le 1er juin et le 5 juillet, 552 accidents liés à la baignade ont été recensés, dont 121 décès. Cette enquête recense toutes les noyades et quasi-noyades suivies d'une prise en charge hospitalière ou d'un décès.

Les enfants et les personnes âgées à surveiller de près

Même si une noyade peut arriver à n'importe quel âge, la baignade des enfants est à surveiller en particulier. La plupart des accidents des enfants sont dus à un manque de surveillance, un défaut de dispositif de sécurité ou à une chute. "Un enfant peut se noyer sans bruit, en moins de trois minutes, dans vingt centimètres d'eau", précise l'agence.

Parmi les conseils délivrés par l'agence, équiper les enfants de brassards et lui apprendre à nager le plus tôt possible (à partir de 4-5 ans selon les capacités de l'enfant ; à partir de 6 ans pour tous les enfants). Sur les 70 noyades en piscine recensées durant les 35 derniers jours, 43 (83%) d'entre elles concernaient des enfants de moins de 6 ans, et 3 d'entre elles ont fini par un décès.



De même, les personnes âgées doivent être vigilantes. Selon les résultats du baromètre santé 2016 de l'agence, 35% des 65-75 ans ne savent pas nager (contre 5% des 15-24 ans). Ce sont les tranches d'âge les plus élevées qui sont les plus concernées par les noyades. De manière générale, les noyades chez les adultes sont consécutives d'un malaise, d'une imprudence ou du fait de ne pas savoir nager.

Savoir choisir où se baigner

L'agence rappelle que prendre des cours de natation peut se faire à tout âge, et qu'il est également important de savoir distinguer la baignade en bassin artificiel (piscine) et en milieu naturel (mer, lac, fleuve...) où il y a des vagues et des courants.



Selon elle, parmi les 257 cas de noyade d'origine accidentelle enregistrés pendant le dernier mois : 103 (40%) ont eu lieu en mer, 70 (27%) en piscine (familiale, publique, privée...), 36 (14%) en cours d'eau, 23 (9%) en plan d'eau, et 12 (5%) dans d'autres lieux (baignoires, bassins...). L'agence recommande donc de choisir des lieux de baignade surveillés, de ne pas hésiter à accompagner les enfants dans l'eau et de toujours garder un œil sur les personnes fragiles.