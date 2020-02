Notre mental peut-il être plus fort que notre corps ?

publié le 26/02/2020 à 05:58

« Un esprit solide dans le corps humain, c'est la plus grande force dans la plus grande faiblesse » a écrit l’orateur grec Isocrate. Mais alors, jusqu’à quel point l’esprit et le corps sont-ils connectés ? Notre mental peut-il parvenir à repousser les limites de notre physique ? Peut-il prendre le dessus quand notre chair est meurtrie par le handicap ou la maladie, qu’elle subit des traitements lourds, ou qu’elle nous fait souffrir ?

Invité.e.s

- Odile Chabrillac, naturopathe et psychothérapeute, auteure de Âme de sorcière (Editions Solar)



- Capucine Trochet, navigatrice et auteure de Tara Tari-Mes ailes, ma liberté (Editions Arthaud)



- Charlotte Husson, fondatrice de la marque engagée Mister K et auteure de L'impossible est mon espoir (Editions Marabout)



