publié le 18/04/2019

Pinault, Arnault, Bettencourt... Depuis l'incendie de Notre-Dame de Paris, les grandes fortunes françaises ont annoncé des dons de plusieurs millions pour reconstruire la cathédrale. Une générosité loin de faire l'unanimité. Certains "gilets jaunes", syndicats et politiques regrettent une générosité sélective. C'est le cas de Nathalie Arthaud, la porte-parole de Lutte Ouvrière et candidate aux élections européennes.



"'Élan de générosité'... Moi j’appellerais plutôt ça un bon coup de pub, mondial en plus", a-t-elle réagi sur RTL. "Moi j'ai en tête la petite phrase d'Emmanuel Macron : 'il n'y a pas d'argent magique'. L'impression que ça donne, c'est que si, pour une poignée de privilégiés l'argent est magique (...) Et ce sont les mêmes, avec Macron, qui nous expliquent qu'il n'y a jamais d'argent ni pour les Ehpad, ni pour les urgences, ni pour les logements, ni pour les écoles. C'est ça la réalité de notre société", a regretté Nathalie Arthaud.

Selon elle, ces dons ne sont "pas désintéressés. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils optimisent, comme ils disent, leurs impôts au fisc". Pour Nathalie Arthaud, "on pourrait réquisitionner de l'argent (pour les services publics) et contrôler d'où viennent ces milliards".

De son côté, Thibault Lanxade, chef d'entreprise et président du Think Tank Anaxagore juge cette polémique "complètement stérile". "Ce sont des entreprises qui font la fierté de notre industrie nationale, et puis surtout c'est un élan absolument remarquable. Plus de 700 millions (de dons) pour les entreprises, c'est je crois sans précédent", explique-t-il sur RTL.



"Je ne comprends pas bien la polémique. Ce qui me choque, c'est qu'on tenterait de les rendre responsables de la misère et de l'austérité en France et ça, c'est totalement inadmissible. Il faut rappeler que ces entreprises du CAC40 payent déjà plus de 40 milliards d'impôts chaque année. Donc elles contribuent à financer dans les caisses de l'État à financer les hôpitaux, les routes, les aides sociales....", rappelle-t-il.