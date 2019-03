On refait le monde

- Caroline Peneau , chef de service environnement & psychologie au Magazine Ca m'intéresse , partenaire de l'émission - Patrick Lemoine , psychiatre et docteur en neurosciences, auteur de 20 mille lieux sous les rêves (Editions Broché)

Voler, sauter dans le vide, perdre ses dents, être témoin d'une agression ou en être la victime, avoir un rapport sexuel, revoir une personne décédée... : l' envie d'interpréter et de comprendre nos rêves remonte à l'Antiquité. D'ailleurs, de nombreuses études tentent d'expliquer l'état onirique, encore mystérieux aujourd'hui... Existe-t-il plusieurs types de rêves ? Ont-ils une utilité ? Peuvent-ils avoir un impact sur notre journée ? Que disent-ils de nous ? Rêvons-nous tous des mêmes choses ? Pourquoi ne nous en souvenons-nous pas toujours ?

Nos rêves ont-ils une influence sur notre quotidien ?

On passe en moyenne 1h40 à rêver chaque nuit, soit plus de 5 ans de notre vie… La clé des songes, c'est dans On est fait pour s'entendre !

