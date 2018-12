Nos enfants sont-ils trop gâtés ?

publié le 19/09/2018 à 07:00

Heure du coucher, choix du menu, temps passé sur les écrans, jouets aperçus en rayon, sucreries en guise de goûter, dernière paire de basket à la mode... : certains enfants demandent voire exigent et les parents se soumettent un peu, beaucoup, passionnément à leurs envies, caprices voire crises de larmes. Quand le schéma se reproduit régulièrement, le tyran qui peut se cacher dans l'enfant ne demande qu'à se déployer et finit par mener la danse à la maison... Leur dire oui à tout est-il une preuve d'amour ? Comment fixer des limites sans culpabiliser ?

Invités

- Isabelle Pailleau, psychologue et thérapeute familiale, auteur de Apprendre autrement avec la pédagogie positive et Vive les Zatypiques (Editions Leduc.s)

- Gilles-Marie Valet, pédopsychiatre

