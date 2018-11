Norman, EnjoyPhoenix, Natoo... Les youtubeurs se mobilisent pour la planète

publié le 05/11/2018 à 15:42

Pas moins de 62 vidéastes stars de Youtube, parmi lesquels Norman ou EnjoyPhoenix, lancent ce lundi 5 novembre une campagne pour inciter leurs suiveurs à mieux protéger l'environnement, en adoptant les bons gestes écologiques avec un défi par jour à relever. Le mouvement baptisé "On est prêt" débutera le 15 novembre et durera jusqu'au 15 décembre.



L'influence de ces youtubeurs se mesure en millions d'abonnés, Norman en rassemblant à lui seul 11 millions avec ses sketches. Ces vidéastes, déterminés à bouleverser leurs habitudes, se répartiront en trois catégories : ceux qui changeront leur alimentation, ceux qui stopperont l'usage des plastiques et ceux qui n'utiliseront plus leur voiture. L'idée étant que leur communauté en fassent de même, au moins pendant le mois que dure l'opération.

"On estime qu'après 30 jours, le pli est pris et que les bons gestes ont toutes les chances de rester", explique au Parisien - partenaire du défi - Magali Payen, organisatrice de cette campagne. "C'est virtuellement toute la tranche d'âge 12-25 ans qui peut être touchée", souligne Eliott Lepers, l'un des coordinateurs de ce défi, imaginé après la démission de Nicolas Hulot de son poste de ministre de la Transition écologique.

Des gestes simples faisables par tous

Ce départ "a été un choc", affirme Lénie, membre de l'équipe du Professeur Feuillage, connu pour ses chroniques écologiques sur Youtube. "C'est un des déclics pour ne pas laisser la question essentielle du réchauffement climatique aux seules mains des politiques."



"On est bien plus puissant que n'importe quel média traditionnel", renchérit El Hadj dont les vidéos rassemblent 1,3 million d'abonnés sur Instagram. Cet humoriste a lui décidé de changer son alimentation. Fini pour lui steaks, saucisses, poulets rôtis, "je me suis renseigné, c'est ce qui fait le plus d'effet" pour l'environnement.



Hélène, de la chaîne YouTube Edeni, proposera de réduire les déchets avec des solutions concrètes. "Par exemple, toujours avoir sur soi une gourde, un sac en tissu et une tasse pliable. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas de gobelet jetable qu'on doit refuser un café. Faire attention à l'environnement ne doit pas devenir déprimant."