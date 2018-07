publié le 30/12/2016 à 11:13

Moscou s'apprête à annoncer sa riposte aux sanctions américaines

La Russie s'apprêtait vendredi à annoncer sa riposte aux sanctions annoncées la veille par le président Barack Obama, notamment l'expulsion de 35 agents russes, après des accusations d'ingérence de Moscou dans la présidentielle américaine.



Le Kremlin a d'ores et déjà prévenu que les mesures de rétorsion seraient "adéquates" et se baseraient "sur les principes de réciprocité" après celles prises par Washington.



Des responsables américains ont affirmé avoir eu connaissance d'informations selon lesquelles les autorités russes auraient ordonné la fermeture de l'école anglo-américaine de Moscou, fréquentée par de nombreux enfants de diplomates, sans pouvoir le confirmer.



"Les contre-mesures et beaucoup d'autres choses seront annoncées demain", a affirmé jeudi soir la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova dans un message sur Facebook, en accusant Barack Obama d'avoir "humilié" son propre peuple en décidant ces sanctions.



Les mesures annoncées par Barack Obama prévoient notamment l'expulsion de 35 agents des services de renseignement russes et la fermeture de deux sites russes à New-York et dans l'Etat du Maryland, près de Washington, considérés comme des bases utilisés par des agents russes.



Les services de renseignement russes, le GRU et le FSB font l'objet de sanctions économiques tout comme quatre dirigeants du GRU, dont son chef Igor Korobov.



L'administration américaine accuse la Russie d'avoir orchestré des piratages informatiques qui ont mené au vol et à la publication de milliers d'emails de responsables démocrates, brouillant le message de la candidate Hillary Clinton.



Le Kremlin a rejeté jeudi "catégoriquement" ces "accusations infondées", affirmant que Washington voulait "détruire" ses relations avec Moscou.



Le vainqueur de la présidentielle américaine, le républicain Donald Trump, qui n'a cessé de répéter qu'il ne croyait pas aux accusations d'ingérence russe, s'est abstenu de critiquer les sanctions décidées par Barack Obama.



Il est "temps de passer à d'autres choses plus importantes", a-t-il indiqué dans un bref communiqué, précisant qu'il rencontrerait, "dans l'intérêt de notre pays et de son peuple formidable", les chefs du renseignement américain "la semaine prochaine" pour faire le point sur cette affaire.

