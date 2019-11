publié le 21/11/2019 à 16:51

L'application "Mon Compte formation" a été lancée ce jeudi 21 novembre. Présentée comme une révolution, elle doit permettre aux 25 millions de Français potentiellement concernés d'accéder facilement à la formation professionnelle. "Accès direct, 4-5 clics, liberté de choix de son organisme de formation, appui et orientation sur les débouchés, et conseils en évolution professionnelle", voici les fonctionnalités de ce nouvel outil résumées, par Pierre Courbebaisse, président de la Fédération de la formation professionnelle.

La démarche est simple : "On s'inscrit avec son numéro de sécurité sociale, on cherche sa formation, vient le choix entre cinq organismes de formation à proximité mais aussi la possibilité d'avoir des formations à distance ou des formations mixtes à la fois présentielle et à distance", explique-t-il.

100.000 sessions de formations sont disponibles. Pour s'y retrouver il faut choisir "le thème de formation qui vous intéresse", ensuite "ce que vous recherchez en terme de qualification et de diplôme". Toutes les formations sur le catalogue sont diplomantes et certifiantes", rappelle Pierre Courbebaisse.

Si vous trouvez une formation qui est supérieure à ce qui est crédité sur votre compte formation, "à partir du mois de mars nous aurons la possibilité de faire co-financer (la formation) par l'entreprise, par une caisse d'allocation familiale ou un conseil régional par exemple", indique le président de la FFP.