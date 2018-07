Moissons : les techniques des agriculteurs pour protéger les oiseaux

publié le 27/06/2018 à 06:09

Il y a beaucoup d'oiseaux en ce moment qui font leurs nids dans les cultures d'orge ou de blé, en plein milieu des champs : des perdrix, de faisans, des alouettes... Si vous ne faites pas attention avec une moissonneuse de 16 tonnes et de 8 mètres de large, vous écrasez tout.



De plus en plus d'agriculteurs essaient de repérer les nids dans les champs avant la moisson. Quand ils passent avec leur engin, ils font un carré tout autour - ils ne moissonnent pas à cet endroit - et posent dessus une cage en grillage pour les protéger des prédateurs.

D'autres ramassent les œufs - pour certaines espèces, comme le busard, c'est possible -, et ils les confient à des sociétés de chasse ou à la LPO, qui les placent dans des couvoirs.

Les oiseaux, auxiliaires de culture

Une moisson ne se fait jamais en cercle de l’extérieur vers l’intérieur de la parcelle (ce qui emprisonnerait les animaux), mais par bande d'un côté à l'autre du champ. C'est technique. Tout ça pour dire que les agriculteurs savent protéger la biodiversité. Elle leur est utile aussi.



Certains oiseaux mangent les campagnols. Ils sont des auxiliaires de culture. La moisson a commencé. Quelque 70 millions de tonnes de blé, d'orge et de maïs vont être récoltées. La totalité des champs à moissonner, c'est huit fois la surface de l'Île-de-France : 9 millions d'hectares. Cela fait beaucoup d’oiseaux à sauver.