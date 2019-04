Mode : avons-nous tous été ringards un jour ?

publié le 31/01/2019 à 07:00

Choucroute sur la tête, T-shirt fluo, coupe mulet, pattes d’éléphant, épaulettes, baskets compensées, salopette, vêtements très larges, banane, décollement des racines, baggy... : quand on se revoit en photo il y a 10, 20, 30 ans, on se demande ce qui nous est passé par la tête ! Et on en rit beaucoup ! Il est certaines tenues et certains accessoires d'antan impossibles à assumer désormais. Sommes-nous tous concernés par la ringardise ? Notre look d’aujourd’hui est-il le "has been" de demain ?

Invités

- Isabelle Thomas, styliste personnelle, auteure de guides de modes et tient le "Mode Personnelle" et le podcast du même nom qui laisse la parole à des anonymes racontant pour la première fois l’histoire intime, insolite, cocasse ou étonnante qu’ils partagent avec un vêtement, auteur de Mon dressing idéal (Editions Solar)



- Nathalie Dolivo, grand reporter à ELLE, y traite des questions de société et des tendances, auteur de Rétro-cool - Comment le vintage peut sauver le monde co-écrit avec Katell Pouliquen (Editions Flammarion)

