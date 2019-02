Métiers impopulaires : et si nous nous mettions à leur place ?

publié le 27/11/2018 à 07:00

Ils nous donnent des PV, nous appellent pour faire du démarchage, viennent chercher nos meubles si on est ruiné, mettent nos voitures à la fourrière, vérifient notre comptabilité avec majoration, arrachent nos dents...Eux, ce sont les contractuels, les télévendeurs, les huissiers de justice, les agents de fourrière, les inspecteurs des impôts, les dentistes…Et on ne les aime pas beaucoup…Pourtant, en y réfléchissant, ils font juste leur travail et ne se définissent pas uniquement par leur emploi...Comment vivent-ils la peur, la colère voire l’agressivité que leur fonction peut générer ?

Invités

- Thierry Chavel, directeur du master coaching et développement personnel en entreprise, auteur de La pleine conscience - Pour travailler en se faisant du bien (Editions Eyrolles) et Je peux guérir (Editions Flammarion)

- Jacques Geesen, huissier durant 30 ans, auteur de Je suis l'huissier, c'est un beau métier (Editions Les Lumière de Lille)

La pleine conscience pour travailler en se faisant du bien

Je peux guérir

Je suis l'huissier, c'est un beau métier

