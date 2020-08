Mère et fils unique : une relation trop intense ?

publié le 19/08/2020 à 00:53

Joëlle a toujours été très proche de son fils unique. Issu d'un premier mariage, Joëlle a longtemps partagé une relation très complice avec lui. Une harmonie remise en cause par l'arrivée d'un nouvel homme dans la vie de Joëlle. Ne s'entendant pas avec son beau-père, son fils s'est éloigné au fils du temps. Une seule question obsède Joëlle aujourd'hui : comment renouer le dialogue ?

Marguerite se sent submergée. Après le décès de ses parents, les relations avec ses sœurs se sont détériorées. Après des années dans le domaine de la vente, Marguerite n'arrive plus à trouver sa place dans son entreprise. Ayant l'impression d'être à un tournant de sa vie, et souhaitant avancer, Marguerite a aujourd'hui la sensation d'être ensevelie par ces problèmes familiaux et professionnels.

Cet été dans "Parlons-Nous" entre 22h et minuit, la psychanalyste Sophie Cadalen recueille les confidences des auditeurs de RTL.



