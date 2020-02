Mensonge : osez-vous tout dire à votre famille ?

publié le 17/02/2020 à 07:40

Les liens qui unissent les membres d’une même famille sont bien souvent si forts, si intimes, si cimentés qu’ils participent d’un refuge, d’un cadre rassurant sur lequel nous nous appuyons tout au long de notre vie. Il devient alors difficile et complexe de se risquer à dévoiler une vérité dont on sait qu’elle pourrait ébranler ces fondations... Et souvent, nous nous abstenons, quitte à en souffrir ! Le mensonge est-il inévitable en famille ? Est-il bon de tout se dire ?

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ? Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !

On est fait pour s'entendre, le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 14h30 à 15h30, en direct sur RTL.



Invité.e.s

- Marie-Claude Treglia, journaliste



- Joseph Agostini, psychologue clinicien, auteur de La traversée des mensonges (Editions Envolume)

La traversée des mensonges (Editions Envolume)