Marseille : qu’est-ce que la CRS 8, envoyée par Gérald Darmanin pour lutter contre le trafic de drogue ?

À Marseille, 33 morts liés au trafic de drogue ont été recensés entre le 1er janvier et le 17 août 2023, soit plus que pour l'ensemble de l'année 2022. Rien qu'entre le 1er août et le 17 août, 8 personnes ont été tuées. Afin de résoudre cette lourde problématique, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a décidé d'envoyer la CRS 8 dans la cité phocéenne, une unité qui possède certaines spécificités.

Selon le syndicaliste Bruno Bartocetti, de l'Unité SGP Police-FO, son atout est sa vitesse de déploiement. Elle est toujours en charge de la même problématique : la lutte contre les violences urbaines, autrement dit, "empêcher tout mouvement qui peut déranger l'ordre public". Au contraire des policiers marseillais qui eux travaillent sur diverses missions : homicides, bagarres, différends familiaux, tapages...

Pas moins d'une centaine de CRS seront déployés pour calmer la situation tendue de la ville du bord de la Méditerranée. Si ce support exceptionnel soulagera les policiers sur place à court terme, les problèmes de long terme persisteront, selon le syndicat. De fait, la CRS 8 a déjà été déployée à Marseille, et pourtant, le trafic n'a pas décliné. "J'ai bien peur que ça continue malgré la présence des CRS", résume le policier, qui explique notamment que l'unité restera sur place 2 à 3 semaines.

Les règlements de comptes en hausse depuis 10 ans

Comment en est-on arrivé là à Marseille ? Depuis 2010, tous les ans, le nombre de règlements de comptes est en augmentation. Cela s'explique par la hausse du nombre de consommateurs de cannabis et de cocaïne dans l'Hexagone, selon Bruno Bartocetti. Il évoque aussi la concentration de zones sensibles : la ville de Marseille est 2.5 fois plus étendue que Paris, mais dans certains arrondissements comme le 15e, pas moins de 48 cités se touchent et concentrent les "guerres de territoires".

La solution pour le représentant syndical de SGP Police-FO ? "Se ressaisir et travailler sur du long terme, mais tout ne doit pas reposer sur les épaules de la police". Il estime que "la ville de Marseille doit faire des efforts également".